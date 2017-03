Le premier "superbus" marseillais entre en service

C'est parti pour le premier BHNS de Marseille : le "bus à haut niveau de service", efficace solution anti-bouchons. Le premier tronçon de ce "superbus" à soufflet entre en service entre Mazargues et Pont Mireille. Les usagers gagnent du temps, en particulier les étudiants de la faculté de Luminy.

Ces "bus à haut niveau de service" seront mis en place progressivement sur plusieurs lignes de Marseille. Ces bus géants à soufflet roulent plus vite que les autres bus (20 km/h en moyenne au lieu de 12 km/h), plus régulièrement et sur des voies spécifiques, en partie protégées du reste de la circulation.

Le premier tronçon vient d'entrer en service entre le rond-point de Mazargues et Pont-Mireille, soit entre 10 et 20 minutes de gagnées par rapport aux bus traditionnels. Ce "superbus" ira jusqu'au Pôle Universitaire de Luminy d'ici à la fin de cette année.

Les étudiants ont le sourire

C'est un soulagement pour les 13.000 étudiants de cette université du 9e arrondissment : ils se sentent très loin du centre-ville et ils passent des heures dans les embouteillages d'un secteur congestionné. Ça facilite aussi la vie de milliers d'autres habitués de cette ligne 21. Jennifer conduit son fils chaque jour à l'école : elle a gagné "une vingtaine de minutes".

Il reste encore des points à améliorer comme la... ponctualité. Anne-Sophie raconte : "Ça fait un moment que j'attends, normalement c'est plus efficace".

Reste à savoir si les automobilistes ne vont pas profiter de ces voies dégagées pour éviter les bouchons. Pour ce chauffeur de la RTM, ce n'est pas gagné : "Connaissant les Marseillais, je ne sais pas si ça va être bien respecté. On verra bien".