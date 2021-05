Le premier téléphérique d'Ile-de-France survolera le Val-de-Marne en 2025

Le projet de téléphérique en Ile-de-France se concrétise, plus de 10 ans après les premières études. Ile-de-France Mobilités (IDFM) a signé vendredi avec Doppelmayr, leader mondial du transport par câble, le contrat de conception-maintenance du câble A. C'est le nom de cette future ligne qui reliera Créteil à Villeneuve-Saint Georges, via Limeil-Brévannes et Valenton.

Les travaux doivent démarrer en 2022 et l'ouverture au public est prévue à la mi-2025. Cette nouvelle ligne de transport "va permettre à plus de 11 000 personnes par jour de gagner beaucoup de temps, beaucoup de confort et peut être, de se rêver un peu à la montagne," se réjouit Laurent Probst, directeur général d'IDFM.Le projet, d'un montant de 110 millions d'euros, est financé par IDFM, l'Etat, la Région et le département du Val-de-Marne.

Ce téléphérique permettra de desservir des quartiers aujourd'hui enclavés en raison des nombreuses infrastructures ferroviaires et routières. Cinq stations sont prévues entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. Le trajet de 4,5 km dans les airs durera 17 minutes contre plus de 30 minutes actuellement avec le bus.

A l'heure de pointe, la fréquence de passage entre chaque cabine sera inférieure à 30 secondes. Chaque cabine dispose de 10 places assises. Le Câble A pourra transporter jusqu'à 1600 passagers par heure. Il sera relié aux autres modes de transports dont le métro à Créteil (ligne 8) et sera accessible avec le passe Navigo ou un simple ticket, au même tarif que le bus, tramway ou métro.