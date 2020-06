Le premier vol de Transavia a décollé de Montpellier

Transavia a inauguré ce vendredi son programme de vols depuis l’aéroport de Montpellier-Méditerranée. Les premiers passagers se sont envolés vers Palerme (Sicile) à 16h30, puis vers Faro (Portugal) à 17h.

"C'est un jour très important pour moi, je vais retrouver ma famille et me baigner dans les eaux bleues de Sicile" lâche tout sourire Angelina, l'une des première à embarquer dans l'avion de 189 sièges. Cette Italienne vit a Sète depuis 24 ans. Jusqu’à présent, pour rentrer au pays, elle partait de l'aéroport de Marseille.

Des réservations encourageantes

Ce premier vol vers Palerme n'est pas plein mais Nicolas Henin, directeur général adjoint de Transavia, est confiant pour la suite : "C'est normal pour un démarrage et il faut voir d'ou l'on vient. On a déjà 50% de remplissage sur notre premier vol. On voit que les vols suivants à partir de la semaine prochaine sont plus remplis."

Emmanuel Brehmer, le directeur de l’aéroport, est heureux de voir Transavia s'installer à Montpellier: "Notre peur était que la base de Montpellier ne soit pas retenue dans la nouvelle stratégie post-Covid du groupe Air France KLM. Il y a un mois on a été rassuré puisque elle était confirmée pour 2021. Il y a dix jours, on a appris qu'on lancerait quelques lignes (7) et puis la semaine dernière ils nous ont dit, on y va avec 15 et même 16 lignes (avec Rotterdam) d'ici cet été."

Les 15 destinations au départ de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée

Espagne : Séville / Palma de Majorque

Grèce : Athènes / Héraklion

Italie: Palerme

Portugal: Faro / Lisbonne / Porto

Algérie: Alger/ Oran

Maroc: Agadir /Marrakech / Oujda

Tunisie: Djerba /Tunis

De son côté, la compagnie Chalair va proposer deux vols par semaine pour Poitiers (Vienne) au départ de Montpellier. Le jeudi et le dimanche à compter du 16 juillet. Les vols se feront sur un AT42 de 48 places à partir de 52 euros l'aller.