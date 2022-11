Le président de la FNAUT Grand Est pas convaincu par le billet TER à un euro proposé en Occitanie

La région Occitanie va généraliser son offre de train à 1 euro les premiers week-ends de chaque mois. Cette initiative, tire les leçons d'une expérience menée pendant les pénuries de carburant en octobre. Quelque 182.000 billets à un euro avaient été vendus en deux week-ends, dont 131.000 le second, soit une fréquentation record "cinq fois supérieure au trafic habituel" selon Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Elle espère donc ainsi aider à lutter contre les hausses des prix de l'énergie et aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les trains seront d'ailleurs aussi à un euro les jours de pics de pollution.

Mais si l'on en croit François Giordani, le président de la FNAUT du Grand Est, la fédération nationale des associations d'usagers des transports, ce ne serait pas forcément la bonne solution.

"Nous ne sommes pas forcément pour des opérations comme ça à un euro, parce qu'elles ont un coup pour les régions. En Allemagne, ils avaient fait les trains à volonté à 9 euros par mois, l'argent qui avait été mis sur cette opération, si on avait mis un tel projet en France, c'était des sommes qui n'allaient pas à la rénovation du réseau" plaide François Giordani.

Des inquiétudes pour le REME

"On préfère que les gens payent en fonction de leurs ressources et que les gens qui en ont besoin aient la gratuité. Ce qui a été fait pour les trams et bus à Strasbourg pour les scolaires. Mais il ne s'agit pas de généraliser. Si on le faisait ici (le billet à un euro), il y aurait une réduction mais ça ne servirait à rien car il n'y aurait pas les trains. Donc les gens ont leur ferait miroiter un euro, mais il n'y aurait pas de trains car il y a en ce moment toujours des suppressions" tacle-t-il.

La FNAUT Grand Est se dit aussi dubitative sur la capacité réelle de la SNCF à faire circuler 800 trains supplémentaires par semaine à partir du 11 décembre dans le cadre de la mise en place du REME , le futur RER strasbourgeois.

"Ce que vivent les usagers depuis décembre 2021, ce sont des suppressions de trains intempestives. La SNCF n'arrive pas à respecter son schéma de transports. Alors on se demande comment ils vont y arriver dans un mois. La SNCF répond qu'il y aura de nouvelles rames et qu'ils ont recruté, mais on s'inquiète quand même. Et on n'arrive pas à avoir de garanties. On voulait pousser un cri d'alarme, on souhaite avoir tort, mais on souhaitait aussi le dire à l'avance pour que les usagers ne tombent pas des nues le 11 décembre" explique François Giordani.