Trains : le président de la Région Normandie réclame des comptes à la SNCF

Depuis trois mois, les usagers normands subissent des désagréments au quotidien : trains supprimés ou en retard, rames bondées, pannes de matériel, etc. Hervé Morin, président de la Région Normandie, demande à la SNCF que la situation s'améliore au plus vite.

Rouen, France

Hervé Morin a profité de la présentation du premier train Omneo ce dimanche 9 février à Rouen pour avoir une discussion avec les responsables de la SNCF. "Les voyageurs normands vivent un cauchemar depuis trois mois" et comme la Région a désormais la gouvernance des lignes Intercités, son président réclame des comptes, n'hésitant pas à dire qu'on assiste à "uneffondrement industriel de la SNCF".

Trains supprimés ou en retard, rames bondées, pannes de matériels... Sans oublier la grève à la SNCF depuis début décembre, qui n'est toujours pas terminée : l'Union des usagers du Paris Cherbourg a parlé la semaine dernière de voyageurs "au bord du burn out". Hervé Morin demande donc à la SNCF de lui faire des propositions d'ici jeudi pour améliorer le quotidien de ces navetteurs qui vivent en Normandie et travaillent à Paris.

Hervé Morin estime d'abord que les gens sont mal informés sur les trains supprimés à la dernière minute ou les rames trop courtes : "Qu'on n'ait pas simplement: "les conditions techniques ne sont pas remplies pour pouvoir faire rouler le train". Vous lisez ce message, vous vous dites: "ils se foutent de nous!". Qu'on puisse dire aux gens simplement: la locomotive est en panne".

Des locomotives de plus de 50 ans d'âge selon Hervé Morin

Le président de la Région Normandie demande aussi à la SNCF un plan de transport, comme en temps de grève, pour savoir dès la veille quels trains rouleront ou pas. Durant la grève contre la réforme des retraites, la maintenance du matériel a été minimale et, comme dit Hervé Morin, "quand on remet la machine ferroviaire en puissance et qu'on a du matériel cuit, archi cuit avec des locomotives de plus de 50 ans d'âge, on assiste à des pannes considérables". D'où ce plan de transport qui serait une solution transitoire jusqu'à fin avril, date où 8 trains Omneo (sur les 40 commandés par la Région) seront en circulation et aideront, selon Hervé Morin, à améliorer la situation ferroviaire.

Le président de la Région Normandie demande enfin à la SNCF une indemnisation pour les usagers . Il souhaite que l'entreprise publique prenne une partie des abonnements à sa charge, le temps que la situation s'améliore. La SNCF a promis de présenter des solutions ce jeudi matin. Et surtout de les mettre en œuvre dès lundi prochain.