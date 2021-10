Le président des Pyrénées Atlantiques juge "inacceptable" la facture de la LGV

La LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax c'est oui, mais pas à ce prix. Déclaration du président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques. Jean-Jacques Lasserre veut renégocier le plan de financement pour ne pas payer les 300 millions d'euros réclamés

A quand la grande vitesse entre Bordeaux et Bayonne?

La LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax c'est un projet global à plus de 14 milliards d'euros. Dans le plan de financement par les collectivités, présenté fin septembre à Bordeaux, le département des Pyrénées Atlantiques est sollicité à hauteur de 300 millions d'euros.

"Inacceptable" - J. J Lasserre, président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques

Une somme "inacceptable" clame ce mercredi matin le président de département, Jean-Jacques Lasserre, qui veut renégocier le plan de financement, en réclamant notamment une amélioration du réseau ferré actuel entre Pau et Puyoo, ainsi que le prolongement de la LGV jusqu'à Bayonne. Et pour sa part l'agglomération Pays Basque est également sollicitée, pour environ 150 millions d'euros, soit deux fois plus que le département des Landes.

Les deux nouvelles LGV sont prévues pour 2037. Il en sera question en session plénière ce vendredi au parlement de Navarre à Pau.

Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Oihana Larzabal

