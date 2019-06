Le président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique annonce le lancement d'études pour un nouveau bac de Loire

Le président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet annonce ce mardi matin sur France Bleu Loire Océan le lancement d'études pour la construction et l'achat d'un nouveau bac pour franchir la Loire. Une nécessité pour lui après la panne d'un des bateaux la semaine dernière.

Nantes, France

Invité de France Bleu Loire Océan ce matin, Philippe Grosvalet, le président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique a évoqué la suspension de la liaison par bac entre Couëron et Le Pellerin depuis ce week-end en raison d'une panne survenue sur le Anne de Bretagne, le bac le plus ancien de la flotte, alors que l' île Dumet est actuellement en maintenance. Le _Lola_, le seul désormais en fonctionnement a été affecté à la traversée entre Basse Indre et Indret.

Il a annoncé le lancement d'études pour la construction d'un nouveau bac pour augmenter les rotations, garantir la sécurité et peut-être concevoir un bac encore plus performant.