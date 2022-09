Le prix de l'essence n'avait jamais été aussi bas depuis l'hiver. Le litre de gazole dépassait les deux euros début Août ; il a sérieusement baissé, par l'effet de la ristourne de 30 centimes consentie par l'Etat, et des offres commerciales de 20 centimes supplémentaires d'un distributeur.

Le prix de l'essence au plus bas depuis six mois à Angoulême

Les prix bas de l'essence et du gazole ont provoqué de longues files d'attente dans les stations-services

Le gazole est aujourd'hui à 1 euro 62 le litre dans les deux stations Total d'Angoulême. C'est une conséquence de l'effet conjugué de la ristourne de 30 centimes consentie par l'Etat, et des offres commerciales de 20 centimes supplémentaires du distributeur. Les stations des grandes surfaces n'ont pas pu s'aligner sur ces nouveaux prix, et affichent dix centimes de plus. Les files d'attente des automobilistes aux pompes empiètent souvent sur la circulation en ville depuis jeudi.