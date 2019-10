Paris : le carnet de tickets de métro augmente de deux euros

Paris, France

Le carnet de tickets de métro passe de 14,90 à 16,90 € à partir du 1er novembre. Cette hausse voulue par le conseil régional d'Île-de-France a pour but d'éradiquer le ticket carton d'ici 2021. Déjà pour une raison écologique, il met un an à se dégrader, et puis pour des raisons économiques.

Une carte en plastique comme portefeuille de tickets

Pour contourner cette hausse du carnet de tickets, il existe pour les voyageurs occasionnels et pour les touristes : la carte Navigo easy. Elle se trouve dans tous les guichets de métro, coûte 2 € et elle est valable pendant 10 ans. Dans cette carte il est possible de stocker plusieurs carnets de tickets et pour la recharger il faut simplement la mettre sur une borne navigo.

Seul petit souci, aucun trajet pour se rendre en banlieue n'est possible avec cette carte.