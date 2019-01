Le prix des péages augmente en Pays de Savoie ce vendredi 1er février

Comme chaque année le 1er février, les sociétés d'autoroute usent leur droit à augmenter leurs tarifs, selon les accords passés avec l'Etat. Cette année la hausse est de 2% en moyenne sur les autoroutes AREA et APRR.

Les tarifs augmentent en moyenne entre 1,8 et 2% en Pays de Savoie

Les sociétés d'autoroute ne font pas de cadeaux... c'est ce que vont de nouveau se dire les automobilistes ce vendredi 1er février. Les tarifs autoroutiers augmentent, partout en France. En Pays de Savoie, la hausse est comprise entre 1,8 et 2% sur les autoroutes gérées par AREA et APRR.

Des hausses différentes selon les trajets

Des exemples :

Un trajet entre Chambéry Nord et Annecy coûte 10 centimes de plus soit 4,80 euros (+2%)

coûte 10 centimes de plus soit 4,80 euros (+2%) En revanche sur certains trajets, les prix s'envolent. Le tarif des 24 km entre Voiron et Voreppe augmente de 6%, ça coûte désormais 1,70 euros.

augmente de 6%, ça coûte désormais 1,70 euros. Un trajet entre Aiguebelette et Voreppe coûte 30 centimes de plus, soit une augmentation de 3,6%.

Guillaume Hérent, directeur clientèle chez AP2R/AREA, explique ces différences : "les tarifs de péages sont définis à 10 centimes près (1,10 euros-1,20 euros etc.). Certains tarifs augmentent donc de 10 centimes ce qui représente davantage que 2% de hausse". Les plus petits trajets sont donc ceux qui ont tendance à subir les plus grosses hausses.

Tous les tarifs des péages sont accessibles sur le site AREA/APRR.

Inflations, travaux et rattrapages de tarifs

Ces hausses de tarifs des péages prennent en compte l'inflation, comme d'habitude, mais cette année se rajoute aussi deux majorations supplémentaires qui s’appliqueront jusqu’en 2023 :

►la compensation du gel des tarifs de 2015_. S_égolène Royal, alors ministre de l'Environnement, avait gelé les tarifs des péages. Aujourd'hui, les concessionnaires rattrapent ce manque à gagner

►des investissements complémentaires décidés par l’État dans le cadre du plan d’investissement autoroutier pour améliorer notamment la sécurité, la fluidité du trafic et des dispositifs de protection de l’environnement

Les sociétés d'autoroute rappellent toutefois qu'en même temps que cette hausse des tarifs, elles mettent en place des nouveaux abonnements pour les automobilistes qui font très régulièrement les mêmes trajets. Les réductions peuvent aller jusqu'à 30%.