Le prix du stationnement avec l'application EasyPark va augmenter de 15 % à Metz

Avis aux 150 000 Mosellans qui utilisent l'application EasyPark pour payer leur stationnement dans la ville de Metz ! A partir du 15 mars 2023, le tarif de chaque transaction sera rehaussé de 15 %.

C'est une décision d'EasyPark, qui parle de "frais de gestion", car le service a décidé de se couper d'une partie de son financement qui provenait jusqu'ici de la ville de Metz et donc des impôts locaux. "Ce modèle 'utilisateur-payeur' est un peu plus juste car les résidents le tarif reste le même et ce sont les visiteurs [ceux qui n'habitent pas à Metz, ndlr] qui verront cette hausse de 15 %, avec un maximum de 2 euros", explique Olivier Koch, le directeur général d'EasyPark France.

Plus 30 centimes sur un ticket de 2 euros

En moyenne, le ticket de stationnement réglé à Metz sur EasyPark est de 2 euros, la hausse sera donc de 30 centimes à compter du mois de mars. "C'était déjà devenu très cher de se stationner", regrette Fabrice, un Mosellan qui gare sa voiture uniquement sur des zones gratuites ou dans les parkings souterrains lorsqu'il n'a pas le choix.

"Là, les 15 % vont chiffrer rapidement sur les longues périodes", ajoute Soumia, qui vient de Nancy et fait souvent des courses à Metz ou a besoin de sa voiture pour venir y travailler. Certains usagers d'EasyPark soupirent de devoir toujours plus payer, dans le contexte d'inflation .

Stationnement toujours plus cher

Cette hausse va permettre de financer le service mais aussi le fonctionnement d'un centre d'appels pour les usagers. "J'utilise souvent l'analogie du badge Télépéage, compare Olivier Koch. Le prix du péage est le même pour tout le monde mais si vous avez un badge, ça vous coute quelques euros de plus par mois mais vous avez un meilleur service que le passage en caisse."

Le directeur général met en avant les économies réalisées par rapport à un horodateur avec la possibilité de raccourcir la durée de stationnement et ne craint pas "une fuite des usagers". De son côté, la ville de Metz rappelle aux Mosellans qu'elle "ne peut pas s'immiscer dans cette demande d'un acteur privé" et "tente de trouver des arrangements avec d'autres applications de paiement existantes, comme Bonjour Metz, IndigoNeo ou PayByPhone qui sera disponible en mars".

En janvier 2023, le stationnement avait aussi augmenté dans les parkings souterrains gérés par Indigo à Metz, une hausse de de 8 %