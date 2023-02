Le prix du ticket va augmenter dans les transports de Saint-Etienne Métropole

C'est l'un des sujets abordés ce jeudi lors du conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole : le prix du ticket de bus ou de tram va augmenter sur le réseau STAS, réseau de transports en commun dans la métropole stéphanoise. A partir du 1er mars, les usagers paieront 20 centimes de plus pour un ticket à l'unité valable 1h30. Son prix passe de 1,40 euros à 1,60 euros.

ⓘ Publicité

Les prix des tickets occasionnels augmentent

Ticket unité 1h30 : de 1,40 euros à 1,60 euros

Ticket unité 1h30 acheté à bord du bus : de 1,60 euros à 1,80 euros

Ticket 10 voyages : de 10 à 12 euros

Ticket "souplesse" : de 1 euro à 1,20 euros.

Les prix des abonnements et la tarification solidaire ne changent pas

"Pour 75% des usagers, rien ne va changer", précise Luc François, le vice-Président en charge des transports et des mobilités à St Etienne Métropole, "Parce que nous avons fait le choix de ne pas augmenter les tarifs des abonnements, ni le prix de la tarification solidaire, que l'on a mis en place l'année dernière et qui remporte un franc succès".

Le prix du ticket de transport n'avait pas subi d'augmentation depuis 2015 et c'est la hausse des coûts de l'énergie et notamment du gasoil qui a poussé Saint-Etienne Métropole à changer les tarifs : "On estime le coût à 5 millions d'euros, mais il pourrait même atteindre 8 millions si la situation en Ukraine se dégrade", souligne Luc François.

L'élu qui insiste sur le fait que Saint-Etienne reste, malgré cette hausse, la métropole la moins cher de France en terme de transports en commun.