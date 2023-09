Le projet d'A31 bis est-il en danger ?

Annoncée et attendue par beaucoup depuis des dizaines d'années, l'A31 bis restera-t-elle dans les cartons ? Le dossier n'avait pourtant jamais été aussi proche de son aboutissement. Une concertation publique a eu lieu entre la fin de l'année dernière et le début de cette année. Ses conclusions ont été rendues, le Préfet a livré son avis au ministère sur le tracé préférentiel. Ne restait plus que le feu vert du gouvernement, dont la décision se fait justement attendre au point d'exaspérer certains élus mosellans… Et pour ajouter à ce trouble, Clément Beaune annonce ce mardi que l'Etat prendra "dans les prochaines semaines" la décision d'arrêter "plusieurs" projets autoroutiers et routiers. "A l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant", a-t-il ajouté. Alors, aux oubliettes l'A31 bis ?

Entre confiance...

Le maire de Thionville, Pierre Cuny, ne veut y croire. "Je ne suis pas inquiet, j'ai même eu des messages plutôt rassurants sur le plan étatique" indique l'élu. "Aujourd'hui, les Luxembourgeois élargissent l'A3 à 2X3 voies. On voit mal l'Etat français ne rien faire et emmener tous les utilisateurs de cet autoroute dans un entonnoir." Du côté de la région Grand Est, le vice-président en charge des transports se veut "vigilant", mais Thibaud Philipps insiste sur le fond du projet qui consiste selon lui a "apporter des solutions sur un axe déjà existant. C'est un projet nécessaire pour les frontaliers qui vont travailler tous les jours." Pour Thibaud Philipps, l'A31 bis est "certes un projet routier" mais elle comporte aussi un volet "intermodal" favorisant "le covoiturage ou la circulation de car express."

…et fébrilité

A Florange, concernée au premier rang par le tracé qui devrait contourner Thionville et désengorger l'actuelle A31, la réaction est moins optimiste. Rémi Dick fustige d'abord une énième hésitation sur ce dossier déjà ancien. "Ce que veulent les Florangeois, c'est être calé une bonne fois pour toute!" martèle le maire. "Rien ne me rassure dans cette affaire, c'est un va-et-vient permanent." Rémi Dick ne décolère pas. "On a dit à des chefs d'entreprises qu'ils allaient peut-être être expropriés. Et on leur a promis une réponse courte et rapide. Or cela fait trois mois que cela dure !"

Seuls les écologistes régionaux peuvent se réjouir d'un (possible) revirement, eux qui combattent depuis toujours ce projet et en réclament l'abandon. Quelle que soit la décision finale du gouvernement, cette péripétie s'ajoute en tout cas à la longue histoire de cette autoroute dont beaucoup de Mosellans se demandent si elle sera bien réelle un jour.