Le projet d'aménagement de la gare de La Rochelle avance !

Les élus de la communauté d'agglomération de La Rochelle ont choisi l'architecte qui réalisera le parvis et la future passerelle de la gare de La Rochelle.

Le projet d'aménagement du pôle d'échange multimodal de la gare de La Rochelle est un des projets majeurs de l'équipe de Jean-François Fountaine. Un vaste réaménagement urbain du quartier de la gare, une grande opération de valorisation souhaitée par le maire de La Rochelle. Le premier acte fondateur de ce projet, c'est donc d'abord le choix de l'architecte. Sur 34 candidats, un a été validé au conseil communautaire. "Atelier Lion" un architecte mandataire parisien, mais surtout ce que l'on retiendra, c'est le nom de l'architecte qui réalisera la passerelle enjambant les voies ferrées. Cet architecte, c'est Marc Mimram qui travaille déjà sur le prochain court de Roland-Garros, la fameuse extension dans les serres, le futur palais de justice de Paris, le nouveau stade du Racing, le stade Aréna 92. Il a par ailleurs réalisé la passerelle des deux rives au dessus du Rhin entre la France et l'Allemagne.

Passerelle des "deux rives" au dessus du Rhin entre la France et l'Allemagne réalisée par Marc Mimram. © Maxppp -

Marc Mimram a donc été retenu. Son projet présenté "à l'aveugle", sans indication de nom d'architecte au départ a donc séduit avec des lignes épurées, un style aérien.

Passerelle de la gare vue depuis le quartier Tasdon au Sud de la gare de La Rochelle

Passerelle vue depuis le parvis devant la gare de La Rochelle

Une passerelle avec une rampe douce pour les vélos, des escaliers et des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite.

Vue aérienne du secteur de la gare avec le nouveau parvis et la passerelle de Marc Mimram

Vue de nuit illustration, avec passerelle éclairée

illustration du futur parvis donnant sur le centre ville

Le temps de la concertation publique, les travaux de réaménagement du parvis débuteront à la mi-2018, et se termineront à la fin 2019. Les travaux de la partie sud et la passerelle d'accès seraient réalisés en 2020 / 2021. Coût total du chantier avec création d'un parking de 200 places derrière la gare dans le quartier de Tasdon, 22,7 millions. Un projet financé par des fonds européens à 4,9 millions, 4,8 pour SNCF Gares et connexion, 3,8 millions d'euros par l'agglomération de La Rochelle, 2,9 millions par la ville de La Rochelle, 2,4 par l'état, 1,5 million par SNCF réseau, 1,4 million par le département, et 1 million par la région.