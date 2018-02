L'ex-député Philippe Duron dévoile au Parisien ce jeudi matin son rapport sur les routes, voies ferrées et fluviales que l'Etat devrait financer en priorité. Le projet de l'A45 n'en fait pas partie.

L'ex-député Philippe Duron rend ce jeudi au gouvernement le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qu'il préside. Il révèle au Parisien ce matin (édition abonnés) les grandes lignes de ses orientations, l'A45 ne fait pas partie des priorités des prochaines années.

Priorité au ferroviaire

C'est l'heure des choix "réalistes, en adéquation avec les besoins des Français au quotidien", précise d'abord l'ancien député socialiste qui ajoute que"la rénovation des nœuds ferroviaires, c'est la priorité pour éviter ce qui s'est passé cet été à la gare Montparnasse. Même chose dans les gares de Marseille, Lyon ou encore Toulouse et dans la plupart des grandes gares".

Les nouvelles lignes ferroviaires Paris-Normandie, Provence-Côte d'Azur ou la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse sont ainsi prioritaires.

Nous avons choisi les projets les plus utiles à la population" - Philippe Duron

Philippe Duron explique au journal comment il a fait ses choix."Nous avons choisi les projets les plus utiles à la population et à la qualité des réseaux dans le temps. On peut faire un très beau projet à un endroit qui va satisfaire 5% des gens mais qui empêchera la situation des 95% autres".

Les pistes de préconisations du rapport Duron selon le quotidien Le Parisien. - Le Parisien

Un grand débat public pour l'A45

Pour ce qui est de l'A45 ? "Nous en avons beaucoup discuté. On suggère un grand débat public multimodal afin d'améliorer le projet pour le territoire", explique Philippe Duron au Parisien. En résumé : il faut continuer les études sur le projet autoroutier entre Saint-Étienne et Lyon.