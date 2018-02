Ce projet de train à grande vitesse entre Paris et Lyon via Orléans et Clermont-Ferrand n'est pas une priorité selon le Conseil d'Orientation des Infrastructures. Composé d'élus et d'experts, ce conseil a été chargé par le gouvernement de faire le tri dans les nombreux projets en France.

L'information est tombée, jeudi matin. Le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) a rendu au gouvernement son rapport sur les principaux projets ferroviaires et routiers qui pourraient être réalisés d’ici 2037.

Un éventuel réexamen dans dix ans

La question de la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon est bien sûr évoquée. Le COI préconise l’abandon du projet, ou en tout cas repoussé au profit d’améliorations de la ligne classique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Le Conseil considère "qu’il est pertinent, au moins jusqu’à un éventuel réexamen dans dix ans de la question, de ne pas poursuivre les études du projet." C'est la Ministre des transports qui tranchera définitivement dans les prochaines semaines, d'ici la fin du mois.

Extrait du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures © Radio France - Capture d'écran

Le projet était sorti des cartons en 2011. Le projet Paris – Orléans – Clermont-Ferrand – Lyon (POCL) consiste à relier Paris à Lyon par une ligne nouvelle à grande vitesse de près de 500 km passant par les régions Auvergne, Bourgogne et Centre. La LGV devait permettre à des villes du Centre-Val de Loire, "d'améliorer les liaisons avec Paris, Lyon avec des temps de parcours plus rapides et de nouvelles dessertes." Le temps de parcours de référence entre Paris et Clermont-Ferrand devait être inférieur à 2 heures, et cela permettait de relier Orléans au réseau des trains à grande vitesse. La Cour des comptes avait déjà pointé un projet déraisonnable, compte tenu de son coût. Il est estimé à 15 milliards d'euros.

Le rapport du COI divise les élus et les associations

Les opposants au projet qui militent depuis plusieurs années contre cette ligne sont évidemment satisfaits. Ils réclamaient qu'une solution alternative soit privilégiée : la remise en état et la modernisation des lignes existantes. C'est justement ce que préconise le rapport.

La raison l'emporte mais que de temps perdu, que d'argent public dépensé, que de débats où les élus se sont battus non pas pour l'intérêt collectif pour celui de son territoire - Charles Fournier, conseiller régional EELV Centre-Val de Loire

Les conclusions du rapport ne brisent pas la confiance de Charles-Eric Lemaignen dans la construction de la ligne Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL). L'ancien président de l'agglomération d'Orléans, très actif, pour défendre le POCL est "persuadé que la ligne se fera."

Ca ne change rien sur le fond. Je considère toujours que le POCL est fondamental pour l'aménagement du territoire, pour le Centre de la France, qui serait la seule région exclue du train à grande vitesse. Ce qui est important pour Orléans, c'est la liaison avec l'Europe et les aéroports parisiens. On n'a pas le droit de condamner notre région - Charles-Eric Lemaignen, ex-président de l'agglomération d'Orléans