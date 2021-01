Le projet de ligne ferroviaire entre Colmar et Fribourg avance

Passer le Rhin en train sans changement à la frontière : une demande récurrente dans notre région frontalière. Plusieurs projets sont sur les rails depuis des années, dont la liaison Colmar - Fribourg. Selon la présidente du district de Fribourg, Bärbel Schäfer, l'Union Européenne vient de valider le 26 janvier sa participation au projet dans le cadre du programme Interreg. 10 millions d'Euros doivent être débloqués pour 9 dossiers transfrontaliers.

Sept lignes concernées

Dans un premier temps, en juillet 2023, la ligne de bus entre Colmar et Breisach doit être développée, avec notamment des bus plus fréquents et des liaisons plus rapides. A terme, un train passera le Rhin. En tout sept lignes sont concernées à la frontière entre la France et l'Allemagne.

C'est un train français, le „Coradia Polyvalent“ qui doit être aménagé pour répondre aux exigences techniques du changement de rails entre la France et l'Allemagne. Le projet est mené sous la houlette de la région Grand Est.

Le vélo n'est pas oublié dans ces projets transfrontaliers. La sécurisation des ponts sur le Rhin entre Chalampé et Neuenburg est validée. L'Union Européenne débloque 1,1 millions d'Euros.