Le projet de mise en accessibilité de la gare de Pau enfin dévoilé

L'accessibilité de la gare de Pau, sujet maintes fois remis sur la table, en passe de se régler. Ce vendredi 26 mai, la ville et la SNCF ont conjointement présenté les travaux à venir, pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite et handicapées à l'ensemble des quais de la gare. Les quais vont devoir être réhaussés, mais surtout, une passerelle avec trois ascenseurs va permettre d'enjamber les voies. Ces travaux d'envergure démarreront dès cet été et devraient s'achever en fin d'année 2024.

18 millions d'euros

C'est l'AREP, l'agence d’architecture de SNCF Gares & Connexions qui a conçu l'équipement, chiffré à 18,1 millions d'euros. "Ce projet de passerelle en belvédère répond au besoin de desserte des quais, mais également à la volonté de créer un lien urbain entre le parvis du pôle d’échanges multimodal et les berges du Gave de Pau. A plus long terme, ce lien entre la gare et la ville sera rendu possible par la mise en place de connexions de part et d’autre de la passerelle."

La passerelle pour rejoindre l'extérieur, le parvis de la gare en train d'être rénové, et les rives du gave, sera uniquement financée par la ville de Pau, dans un second temps. La possibilité d'ajouter cette passerelle au "belvédère" de la SNCF était une condition imposée par le maire de Pau François Bayrou pour valider le projet.