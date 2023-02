Le projet de nouvelle gare à Rouen enfin acté, coup d'accélérateur pour la LNPN

La nouvelle gare permettra de faire circuler deux fois plus de trains

C'est une décision très importante qui vient d'être prise, s'accorde-t-on à dire à la Région Normandie et à la Métropole de Rouen. La réunion du comité de pilotage du mercredi 8 janvier 2023 a donné un gros coup d'accélérateur au projet de nouvelle gare de Rouen et donc au projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie.

Autour de la table au ministère de la transition écologique, la Région Normandie, la Région Ile-de-France, la Métropole de Rouen, l'agglomération du Havre et le département de la Seine-Maritime et, pour la première fois, toutes les parties se sont mises d'accord. Auparavant l'Etat et la Région lle-de-France s'étaient montrés réticents à acter le projet.

Une nouvelle gare, rive gauche sur le site de l'ancien SERNAM d'ici 2033

Ce qui a été validé d'abord, c'est l'emplacement de cette nouvelle gare. Elle verra le jour, comme envisagé initialement, sur le site de l'ancien SERNAM, près de la place Carnot. "Elle ne viendra pas supprimer la gare rive droite. On aura plutôt une gare régionale rive droite et une gare rive gauche plutôt de connexion avec Paris", détaille le président de la Métropole de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol qui insiste également sur l'impact économique pour la rive gauche de Rouen.

Décision qui ouvre la voie à la mise en place de la LNPN

Rouen est déjà la plus grosse gare normande en terme de trafic, une gare saturée qui ne pouvait donc plus se développer. En décembre 2022, Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, Edouard Philippe, maire du Havre, et Anne Hidalgo, maire de Paris, avaient rencontré le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, pour le convaincre de la nécessité de relancer au plus vite le projet.

Avec cette nouvelle "gare d'agglomération", le trafic ferroviaire (6,5 millions de trajets par an aujourd'hui) va être doublé et Rouen deviendra une gare de correspondance vers Paris, Le Havre, Dieppe, Amiens et Caen.

La LNPN est un projet ambitieux qui vise à ramener Rouen à moins d'une heure de Paris "avec des liaisons plus fiables, plus ponctuelles grâce aux lignes dédiées" se réjouit le vice-président de la Région Normandie en charge des transports, Jean-Baptiste Gastinne.

La nouvelle gare de Rouen et la première phase de la LNPN devraient voir le jour d'ici 2033-2035. Pour le moment, les études sont lancées pour acquérir les terrains et définir précisément le tracé de la LNPN qui devra passer sous la Seine et relier Barentin. Le ministre de la transition Christophe Béchu a annoncé le début de l'enquête publique en 2026. "Une nouvelle phase de concertation va également reprendre dans le courant de l'année 2023 pour échanger avec les habitants", précise Jean-Baptiste Gastinne.

... et du RER métropolitain, le "SEM"

Avec une gare qui pourra absorber un trafic beaucoup plus grand, la Région Normandie espère pouvoir développer les lignes régionales et "pourquoi pas rétablir par exemple la liaison Rouen-Louviers" explique Jean-Baptiste Gastinne. Un développement qui pourrait bénéficier du soutien de l'Etat.

En novembre 2022, Emmanuel Macron avait affirmé vouloir développer un RER urbain dans les 10 plus grosses agglomérations françaises. Nicolas Mayer-Rossignol avait aussitôt répondu en disant que la Métropole de Rouen était candidate, il a depuis rencontré le ministre des transports, Clément Beaune pour défendre le dossier. Les deux collectivités, Région et Métropole, ont déjà débloqué ensemble un million d'euros pour lancer des études sur le projet.

Nouveaux cadencements et nouveaux tarifs à l'étude

Pour Jean-Gastinne, sans attendre des investissements et des infrastructures nouvelles, il y a des choses à mettre en place pour améliorer l'accès au train dans la métropole de Rouen : "Dès décembre 2023, à Pont-de-l'Arche, on va passer de 4 trains par jour à 12 trains par jours. A Bourgtheroulde, il y aura 10 trains pour les habitants du Roumois". Le vice-président de la Région veut aussi travailler à l'intégration tarifaire pour permettre aux habitants de circuler dans les trains de la Région Normandie à l'intérieur de la métropole de Rouen au tarif du réseau Astuce de la Métropole d'ici la fin de l'année 2023.