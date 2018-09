Fondettes, France

La gare de Fondettes est fermée depuis une vingtaine d'années, mais elle pourrait peut-être bientôt rouvrir ses portes ! La Métropole de Tours vient de faire une demande officielle de réouverture auprès de la région Centre-Val-de-Loire. Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement des transports doux dans le cadre de l'arrivée de la 2e ligne de Tram en 2025. L'idée est d'encourager les habitants de Fondettes, mais aussi de Pernay et des autres communes limitrophes à laisser leur voiture à la gare pour rejoindre en train le centre de Tours.

Parking de la gare côté ville de Fondettes © Radio France - ©Boris Compain

Le maire de Fondettes Cédric De Oliveira confirme que le projet avance. "On prévoit de faire un parking de 150 places côté Fondettes, et un autre parking de 200 places côté Saint-Cyr-sur-Loire. Par ailleurs, la Métropole paierait la rénovation de l'abri voyageurs et l'installation d'un parc à vélos."

Cette gare est idéalement située, juste à coté du périphérique

Par ailleurs, les élus de Fondettes vont adresser cette semaine un courrier à la Région pour les inciter à soutenir ce projet, rapidement. Des discussions constructives sont aussi menées avec la SNCF. La gare de Fondettes, qui se situe sur les lignes Tours-Le Mans et Tours-Vendôme est idéalement située rajoute Michel Gillot adjoint à la ville de Saint-Cyr-sur-Loire aux projets urbains. C'est lui qui à l'époque avait fait fermé la gare, il était le directeur régional à la SNCF voyageurs. Il n'y avait pas assez de voyageurs à utiliser la gare de Fondettes et cela pénalisait les voyageurs en provenance du Mans. Cette gare est idéalement située, juste à coté du périphérique avec un accès facile pour les voitures, pour les bus. Il y a de grands espaces pour stationner des deux côtés. Des quais qui existent. Cela fait des années que ce dossier est sur le tapis. Mais cette gare est une excellente complémentarité dans le maillage général des transports, et une incitation à utiliser le tramway, et cela pourrait fluidifier le trafic sur la levée de la Loire aux heures de pointe.