Le projet de téléphérique à Bordeaux gâcherait la vue selon le comité local Unesco, la concertation repoussée

Le report de la décision sur le projet de téléphérique par le conseil de bordeaux métropole est une bonne nouvelle pour la FNAUT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, de Nouvelle-Aquitaine. Le conseil métropolitain avait prévu de débattre du projet de téléphérique fin juin, c'était sans compter sur l'avis défavorable du comité Unesco de Bordeaux.

La FNAUT avait donné un avis négatif lors de la concertation sur le projet et se félicite donc du report. La fédération demande aussi que l’étude sur la possibilité de rejoindre, en tram, la ligne B à la ligne A soit publiée. "Cette solution, par son intégration dans le réseau actuel est la plus efficace et la plus évolutive en terme de capacité au contraire du téléphérique limité par ses caractéristiques techniques" écrit son président, Christian Broucaret, dans un communiqué.

Le club Unesco a rendu un avis défavorable, pour des raisons esthétiques notamment, au franchissement de la Garonne par télécabine pour le tracé qui envisageait une station proche de la Cité du vin, à Bordeaux.