Le projet de troisième ligne du métro toulousain déclaré d'utilité publique

Toulouse, France

C'est le fruit de plus de 4 ans de concertations, de débats, de rapports et d'enquête publique. Le chantier de la troisième ligne du métro toulousain peut être lancé et devrait aboutir d'ici à 2025. La préfecture de Haute-Garonne a déclaré le projet d'utilité publique, ce vendredi 7 février.

Les chiffres

Le projet de troisième ligne selon Tisséo c'est :

27 kilomètres de métro

21 stations pour relier Labège (à l'est) à la gare de Colomiers (à l'ouest).

pour relier (à l'ouest). La prolongation de la ligne B entre Ramonville-Saint-Agne et Labège.

Une liaison directe avec l'aéroport (24 minutes entre la gare Matabiau et Blagnac)

Pour un budget de près de 2,7 milliards d'euros, compris dans le Plan de déplacements urbains (PDU) de la métropole 2020-2030.

Un projet presque gravé dans le marbre

Avec la déclaration d'utilité publique, la préfecture signe en quelque sorte la feuille de route du projet. Le tracé de la troisième ligne et son calendrier sont quasiment gravés dans le marbre. Cela veut dire que des modifications ne pourraient être faites qu'à la marge, selon la préfecture, et que l'on attend l'ouverture de la ligne pour 2025, sauf s'il y a des retards liés aux travaux ou à l'acquisition de terrains.

En tout cas, peu importe le résultat des élections municipales, la troisième ligne se fera. Et si le nouveau locataire du Capitole veut faire de grosses modifications, il faudrait reprendre le processus à zéro, ce qui semble peu probable pour l'instant.

Le chantier a déjà commencé

Côté travaux, ça avait déjà commencé avec des déviations de réseaux, des études archéologiques et des forages qui vont se poursuivre. Prochaine étape, donc : l'acquisition des terrains que traversera la future ligne, avec plusieurs expropriations à prévoir, selon Tisséo.

En parallèle, les appels d'offre pour choisir les entreprises qui mèneront le chantier. Reste encore une enquête publique sur les normes environnementales du projet qui sera pilotée par la Direction départementale des territoires, pour une autorisation définitive de la préfecture début 2021.