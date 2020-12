Le prolongement de la ligne 14 du métro fait bondir les prix de l'immobilier à Saint-Ouen

Le prolongement de la ligne 14 du métro de la gare Saint-Lazare à Paris jusqu'à la mairie Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) sera inauguré lundi 14 décembre 2020. Une nouvelle ligne qui, comme on pouvait s'y attendre, a eu des effets sur le marché immobilier et le prix du mètre carré dans les quartiers qui seront désormais desservis.

Le prix du mère carré augmente autour des nouvelles stations

D'après une étude de la plateforme "Meilleurs Agents", que vous révèle France Bleu Paris, ce jeudi, les prix immobiliers aux abords des nouvelles stations de métro ont fortement augmenté dès le début des travaux en 2014. On parle d'une hausse moyenne de 46,7%. Une augmentation plus importante que celle des prix constatés sur l'ensemble de la ville de Paris (+32,4%).

Dans les détails, si le nouveau terminus "Mairie de Saint-Ouen" reste le quartier le plus accessible (6.138 euros/m2), c'est aussi la station qui observe la plus forte variation de prix, avec une augmentation de 55% en cinq ans dans le secteur. Sur cette période, l'augmentation est de 38,5% à "Pont Cardinet" (17e) et de 45% à Porte de Clichy (17e). En revanche, le prix du mètre carré reste toujours bien plus élevé, côté parisien. Comptez, par exemple, 9.487 euros le mètre carré autour de la station Porte de Clichy.

Les acheteurs ont anticipé dès le début des travaux

"Il y a cinq ans, les prix autour de la mairie de Saint-Ouen étaient un peu inférieurs à 4.000 euros du mètre carré et aujourd'hui, ils sont estimés à plus de 6.000 euros, donc c'est considérable", explique Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Il souligne "l'anticipation" des acquéreurs qui ont acheté ou investi dès le lancement des travaux du prolongement en 2014.

Profil de l'acheteur ? "Parisien, qui cherche une pièce supplémentaire"

Même constat à l'agence LBI, dirigée par Luc Boillot, à Saint-Ouen. Le patron se rappelle de ces clients qui l'avaient appelé en 2014 aussitôt le lancement des travaux actés. "Ce sont eux qui me l'ont appris". Il a aussi constaté une augmentation des prix depuis, qui va même jusqu'à 90% en ce qui concerne les biens qu'il propose. Le profil type des acheteurs ? "Parisiens", résume-t-il en un mot, avant de préciser : "C'est le jeune ménage, primo-accédant et tous les Parisiens en quête d'une pièce supplémentaire".

Luc Boillot, patron de l'agence immobilière LBI à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) © Radio France - Hajera Mohammad

"La ligne 14, un facteur mais pas le seul"

Mais pour ce professionnel, le prolongement de la ligne 14, n'explique pas tout. Il y a aussi eu une alternance politique qui a fait évoluer les choses, dit-il. "La ville a toujours été communiste... jusqu'en 2014, elle a basculé à droite et effectivement tout d'un coup, on a vu arriver des acquéreurs avertis, spéculateurs, qui ont senti que l'avènement de la ligne 14 et de ce changement politique pouvait donner un cadre de vie qui allait évoluer très vite et surtout des plus-values potentielles...", explique Luc Boillot.

Un prolongement après six ans de travaux

Après six ans de travaux, trois ans de retard, le prolongement de la ligne 14 sera donc mis en service, lundi prochain. Une ligne automatique, au départ d'Olympiades, dans le 13e arrondissement de Paris, prolongée au nord de trois nouvelles stations : Pont Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen, qui vient donc remplacer l'actuel terminus à la gare Saint-Lazare. La station Porte de Clichy, elle, sera inaugurée en janvier 2021.

Ce prolongement de 5,8 kilomètres, sous tunnel, permet de renforcer les interconnexions avec de nouvelles correspondances, notamment la ligne 13 qu'il est censé désengorger. Le métro 14 doit être prolongé encore au nord jusqu'à Saint-Denis Pleyel en 2023 et au sud, jusqu'à l'aéroport d'Orly en 2024.