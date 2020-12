Le prolongement tant attendu de la ligne 14 entre en service lundi

C’est le "jour J" attendu par des milliers d’usagers. Le prolongement de la ligne 14 au nord sera mis en service à 16h00 ce lundi après l’inauguration officielle, en présence notamment du Premier Ministre Jean Castex. Avec l’ouverture de ce nouveau tronçon, le terminus ne sera plus Saint-Lazare mais Mairie de Saint-Ouen.

Le long de ces 5,8 kilomètres de voies supplémentaires, trois nouvelles stations font leur apparition : Pont Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen. La quatrième, Porte de Clichy, n’est pas terminée. Elle ouvrira en janvier. De nouvelles rames, plus longues et plus rapides, font également leur apparition. Dotées de prises USB pour recharger son smartphone et d'écrans d'information dernier cri, elles sont plus silencieuses et plus rapide. Jusqu'à 80 km/h en vitesse de pointe.

Objectif : désaturer la ligne 13

Ce prolongement était attendu depuis longtemps. Prévu initialement pour 2017, il a été retardé plusieurs fois à cause notamment d'inondations à la station Porte de Clichy. L'arrivée du métro jusqu'à Saint-Ouen va changer la vie de dizaines de milliers de voyageurs et d'habitants. Elle doit permettre de désaturer la ligne 13 au nord, la plus chargée du réseau.

Avec une rame toutes les 85 secondes en heure de pointe, la fréquentation devrait passer de 550 000 voyageurs par jour aujourd'hui à 750 000. Ce sera aussi un gain de temps. Il faudra 7 minutes pour rejoindre la mairie de Saint-Ouen à partir de Saint-Lazare (contre 11 minutes avec la ligne 13). Et le trajet sera deux fois plus rapide qu'avec le RER C entre Bibliothèque-François-Mitterrand et Saint-Ouen.

Ce prolongement est aussi le premier tronçon officiel du Grand Paris Express. A terme la ligne sera en effet connectée au futur métro automatique autour de Paris : la ligne 15 au Nord avec le prolongement jusqu’à Saint-Denis Pleyel et la ligne 18 au Sud quand elle ira jusqu’à Orly, en 2024 si tout va bien.