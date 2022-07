Le PS nîmois dénonce "l'ubérisation de notre société" avec l'installation d'Uber dans la ville

"Nous, militants socialistes Nîmois, tenons à afficher notre préoccupation suite à l’annonce de l’implantation de l’application Uber à Nîmes." Le communiqué est signé Pierre Garcia, secrétaire de section du Parti Socialiste de Nîmes, qui ajoute : "cette arrivée est symbolique d’une ubérisation de notre société ni souhaitable ni encourageante pour notre avenir." Uber, c'est le concurrent direct des taxis. L'entreprise s'est installée à Nîmes à la mi-juin. Elle développe et exploite des applications mobiles de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs. Ils sont 25 chauffeurs désormais à votre disposition à Nîmes. La ville est devenue ainsi la 26eme agglomération desservie en France par le géant américain.

Selon Pierre Garcia, "socialement parlant, c’est un modèle de salariat déguisé extrêmement précaire, à travers des indépendants qui n’ont d’indépendant que le nom, que nous condamnons. Il est primordial que la municipalité en place s’assure à la fois de la protection des droits des personnes qui travailleront au bénéfice de la société, de leur capacité à être représentées et à établir un dialogue avec leur employeur, mais aussi du bon respect des règles qui encadrent la pratique professionnelle pour ne pas fragiliser des secteurs établis sur notre ville".

"Economiquement parlant, c’est une partie de l’argent des Nîmois qui sera retirée non seulement de l’économie locale mais aussi nationale à travers une société qui contourne une large part de nos impôts locaux et nationaux. Enfin écologiquement parlant nous regrettons que cette arrivée annonce du trafic automobile supplémentaire à une période où nous serions en droit, à l’exact opposé, de réclamer bien plus de qualité et d’efficacité des transports publics afin de préserver la santé et le budget des Nîmois." Pierre Garcia, secrétaire de section du Parti Socialiste de Nîmes,