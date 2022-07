Le puissant remorqueur de sauvetage l'Abeille Méditerranée fait escale à Nice

L'Abeille Méditerranée, prend le relais de l'Abeille Flandre et fait sa tournée de présentation au port de Nice.. Il peut remorquer les plus grands navires du monde et accueillir des naufragés.

Le Rias Abeille Méditerranée affrété par la Marine nationale vient d'être mis en service le 17 juin dernier. Le remorqueur a été baptisé le 1er juillet dans la base navale de Toulon et effectue une tournée inaugurale qui fait une étape à Nice les 4 et 5 juillet.

Un navire plus puissant que son prédécesseur l'Abeille Flandre. Son moteur de près de 28 000 ch peut tracter jusqu'à 280 tonnes. il est capable de porter assistance au Symphony of the seas le plus grand bateau du monde. Ce remorqueur peut participer à des opérations de sauvetage et d'assistance en mer dans les zones maritimes à fort trafic, à des déséchouage, des tractages et pour la surveillance de trafic en méditerranée.

Il mesure 91 mètres de long pour 22 mètres de large.

Il remplace l'abeille Flandre.