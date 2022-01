Le Puy-de-Dôme se prépare à son tour à repasser "partiellement" aux 90 km/h

Un bastion, une enclave dans le Massif Central. Dans la foulée des injonctions gouvernementales - transformées dans un second temps en recommanditions pour ne pas froisser les présidents départementaux - Jean-Yves Gouttebel avait décidé en 2018 de réduire la limitation de vitesse à 80 km/heure sur les routes départementales du Puy-de-Dôme.

Depuis décembre 2019 et la promulgation de la LOM (Loi d’orientation des mobilités), les conseils départementaux ont la possibilité de rehausser les limitations de vitesse. De nombreux autres départements ont franchi le pas. C'est ce qu'a d'abord fait le Cantal, puis la Haute-Loire et enfin l'Allier. Donnant lieu parfois à des situations ubuesques comme sur le contournement sud-ouest de Vichy, qui court sur les deux départements. De quoi rendre fous ce radar chantier placé dans le secteur en novembre dernier et qui flashait à tout va des automobilistes complètement perdus.

La Creuse et la Corrèze ont également fait machine arrière. Résultat : le Puy-de-Dôme se retrouve encerclé par des voisins réfractaires aux 80km/heure, à l'exception de la Loire à l'Est.

Le cap de l'automne pour rouler à 90 km/h dans le Puy-de-Dôme

Sans excès (de vitesse), l'idée de revenir à 90 km/heure fait donc son chemin. Le président du Conseil Départemental en a glissé un mot dans sa vidéo de vœux aux Puydômois. "Dès lors que toutes les conditions administratives seront réunies", explique Lionel Chauvin, "je serai heureux, dès l'automne prochain, de pouvoir vous annoncer le retour aux 90km/heure."

Un retour partiel, précisons-le. Il y a d'abord des zones à risques à identifier où là, la vitesse pourra être abaissée. C'est l'objet des concertations qui ont commencé pour obtenir ensuite le feu vert de la commission départementale de la sécurité routière. A ce sujet, plusieurs études ont été réalisées par les services en concertation avec la préfecture du Puy-de-Dôme avec un constat : la vitesse moyenne sur le réseau routier puydômois serait de 73km/h. Suffisamment bas pour songer raisonnablement à autoriser son rehaussement sur certains tronçons, sans mettre en péril un point cardinal : la sécurité routière.

Restera à changer la signalisation, sachant que des panneaux 90 ont été soigneusement conservés.