Le quotidien périlleux des patrouilleurs de l'A9

Gard, France

Pendant l'été, 150.000 véhicules fréquentent chaque jour l'A9 qui traverse le Gard en longeant la Méditerranée. Pour les patrouilleurs de l'autoroute, le danger est plus fort que jamais. Leur rôle : assurer la sécurité des automobilistes. Toute la journée, ils parcourent donc l'autoroute, prêts à intervenir dès qu'il y a un accident, une panne ou encore un obstacle sur les voies. Les hommes en jaune arrivent souvent les premiers et veillent à ce que la circulation puissent se poursuivre sans danger, par exemple en neutralisant des voies de circulation.

Une mission qui implique une prise de risques : depuis le début de l'année 2019, 42 véhicules de patrouilleurs de Vinci se sont faits percuter dans toute la France.

Des comportements parfois ahurissants

En arpentant toute la journée l'autoroute, on aperçoit tous les défauts des conducteurs, de l'utilisation de plus en plus généralisée du téléphone portable aux dépassements par la droite, mais il y a aussi des comportements beaucoup plus improbables. Bruno, patrouilleur sur l'A9 et l'A54 depuis près de dix ans, raconte volontiers quelques souvenirs : "On voit des voitures sans permis, des clients en panne qui prennent leur vélo pour aller chercher de l'essence. Le truc le plus insolite qui m'est arrivé, c'est de récupérer une personne en fauteuil roulant sur l'autoroute qui se dirigeait vers Montpellier."

Mais dans la mémoire du patrouilleur, il y a plus souvent des drames que des drôleries : "Malheureusement, il y a des accidents avec des décès. J'en ai fait quelques-uns, j'essaie de ne pas m'en souvenir", explique Bruno.

De plus en plus de déchets sur les autoroutes

Une journée de patrouilleur, c'est également beaucoup d'objets à ramasser. Dans une étude récente, plus d'un français sur trois déclare jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture. Ainsi, les patrouilleurs de Vinci ramassent chaque année 90.000 objets sur les autoroutes. Il faut parfois traverser les voies : "On se fait frôler par les camions", relate Bruno. Il faut en plus agir vite : "Une fois, on me signale une bande de roulement sur la chaussée, je m'y rends immédiatement mais le temps d'alle,r tourner et de revenir, en 4-5 minutes, il y avait eu un accident", raconte Bruno.