Le radar de l'A709 près d'Ikea reprend du service ce mercredi

Le radar automatique installé sur l'A709 dans le sens Montpellier-Sète est remis en service ce mercredi 7 octobre. Il est déplacé pour cause de travaux à venir. Installé sur le côté de la route il a été modernisé et flashe désormais les véhicules par devant et par derrière.

Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué mais depuis plusieurs mois, le radar automatique situé près d'Ikea sur l'A709 dans le sens Montpellier-Sète ne fonctionnait plus. Il avait été désactivé parce qu'il était situé sur le site du futur pont du tramway (pont qui enjambera l'autoroute pour permettre au tramway d'aller jusqu'à la gare Sud de France ).

Il a donc été déplacé et réinstallé dans le même secteur à quelques dizaines de mètres. Il est remis en service ce mercredi soir. Un radar plus moderne installé sur le côté droit de la route et pas sur le terre plein central. Il peut flasher les véhicules par devant et par derrière.

Le radar installé à hauteur de Saporta dans l'autre sens sera également réinstallé à une date qui n'est pas encore fixée.

Rappelons que sur l'A709l la vitesse est limitée à 90 km/h.