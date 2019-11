Le radar de Saint-Crépin d'Auberoche en Dordogne va-t-il être remplacé par un radar tourelle ?

24000 Périgueux, France

Le radar installé sur la D 6089 à Saint-Crépin d'Auberoche en Dordogne a été enlevé il y a une semaine, le 31 octobre dernier. Le radar souvent vandalisé avait fini par être incendié il y a quelques semaines. La préfecture de la Dordogne indique qu'il sera prochainement remplacé. Les services de l'Etat ne précisent pas pour l'instant si le prochain radar sera un radar classique ou un radar nouvelle génération, un radar tourelle.

Les radars cassés ou incendiés remplacés par des radars rourelles

Mais si l'on en croit les propos tenus par le délégué interministériel à la Sécurité routière, Emmanuel Barbe, dans une interview accordé au Parisien le 31 octobre dernier, le radar de Saint-Crépin d'Auberoche pourrait être remplacé par un radar tourelle. Emmanuel Barbe explique en effet que le gouvernement a choisi de mettre en place une stratégie particulière suite aux dégradations commises lors du mouvement des gilets jaunes " pour les radars irrémédiablement cassés, nous les remplaçons. Au passage, nous changeons de génération en passant alors aux radars tourelles".

Des radars tourelles moins facilement dégradables

Ces radars constitués d’une tourelle d’une hauteur totale d’environ 4 mètres sont plus difficiles à dégrader. Le radar tourelle, qui n’émet pas de flash visible, peut assurer le contrôle de plusieurs véhicules simultanément, il différencie les véhicules légers et les poids lourds et il procède au contrôle en double sens.

1200 radars tourelles déployés en France d'ici fin 2020

Le gouvernement annonce que 400 à 450 radars tourelles seront déployés d'ici fin 2019 et 1200 d'ici fin 2020. En Dordogne, deux radars de ce type ont été installés cet été à Saint-Pierre-de-Chignac et à Bergerac. Selon la préfecture, d'autres radars tourelles devraient être mis en place prochainement sur les routes de Dordogne.