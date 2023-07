Le rail central du tramway clermontois s'est déformé à cause de la chaleur, la circulation est perturbée

Le rail central, qui permet de guider le tramway, s'est déformé sous l'effet de la chaleur ce samedi, sur l'Avenue de la République, à Clermont-Ferrand, à hauteur du Pôle Santé. Treize ans après la mise en service du tramway, qui est monté sur pneus, c'est la première fois qu'un tel incident technique se produit.

La chaleur en cause

La dilatation due à la chaleur a provoqué un soulèvement de ce rail central, ce samedi en début d’après-midi. Suite à cela, il n'était plus possible de rouler en sécurité. Il a fallu interrompre la circulation sur cette partie de la ligne et assurer la desserte en deux tronçons, l'un au Nord, l'autre au Sud. Le fonctionnement sera identique ce dimanche, avec une desserte côté Nord entre les stations Les Vergnes et Les Pistes, et côté Sud, entre La Pardieu et 1er mai, en passant par le centre-ville.

Réparation en cours

Suite à cet incident technique, pour réparer le rail central, il faut d'abord le couper et refaire une soudure. Par la suite, surtout, remettre tout en place avec une résine spéciale. Cette dernière étape nécessite un temps de séchage relativement important. Il est donc trop tôt pour savoir si la ligne pourra à nouveau circuler normalement dès ce lundi.