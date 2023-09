Le ramassage scolaire pourrait ne pas être assuré partout en Creuse à partir de lundi

Certains collégiens et lycéens de Creuse pourraient avoir du mal à aller en cours, à partir de ce lundi 2 octobre : certaines sociétés de transport qui assurent les lignes scolaires menacent de ne pas faire rouler leurs chauffeurs. En cause, un défaut de paiement de la part de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui n'a pas effectué de versements auprès des transporteurs locaux à qui elle délègue ce service**. Et cela dure depuis le mois de mai dernier**, tandis que les entreprises, elles, ont continué à payer leurs salariés, le gasoil, les charges.

Cette situation n'est ainsi plus tenable pour la société Europ Voyage 23. Elle a pu verser les salaires du mois de septembre mais l'état de sa trésorerie impose de prendre une mesure radicale. Ses chauffeurs ont donc reçu cette fin de semaine la consigne de ne pas assurer les transports scolaires à compter de ce 2 octobre et jusqu'à nouvel ordre (hors agglomération du Grand Guéret) et d'en informer les familles. Seuls 18 chauffeurs sur les 120 d'Europ Voyage 23 rouleraient, sur les lignes financées par les autres clients (agglomération du Grand Guéret donc, communes, IME...).

Des sms envoyés aux familles pour les tenir au courant

De son côté, la Région Nouvelle-Aquitaine explique que les retards de paiement proviennent d'un vaste problème administratif. "Des modifications de facturation ont été mises en place pour tenir compte de la hausse des prix des carburants, et cela nous a compliqué les opérations" explique Didier Duchier, directeur des transports routiers de voyageurs de la Région Nouvelle Aquitaine. "La plupart des montants dus ont été payés depuis quelques jours, mais il reste encore quelques retards à régler".

Des solutions sont en train d'être étudiées pour tenter d'assurer le transport scolaire pour tous lundi. Pour que la situation soit claire pour les familles, la Région promet " d'envoyer un texto à chaque foyer ce samedi 30 septembre en fin de matinée ".