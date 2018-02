L'ancien député Philippe Duron, qui préside le Conseil d'orientation des infrastructures, a remis ce mercredi son rapport tant attendu à la ministre des Transports. Celui-ci juge le projet de LGV Montpellier-Perpignan non prioritaire et n'envisage pas sa réalisation avant 2030.

Occitanie, France

L'État va devoir beaucoup augmenter le budget consacré aux transports terrestres, et donc trouver de nouveaux financements, s'il veut à la fois rénover l'existant, améliorer les déplacements quotidiens et réaliser de grands projets, selon le Conseil d'orientation des infrastructures que préside l'ancien député socialiste Philippe Duron.

Cette commission composée d'élus et d'experts avait été chargée par le gouvernement de faire le tri dans les nombreux projets laissés en jachère depuis plusieurs années, de chiffrer les dépenses nécessaires et de voir ce qui est possible en fonction des moyens disponibles et des nouvelles priorités du gouvernement.

La LGV Montpellier-Perpignan renvoyée aux calendes grecques

La ministre des Transports Elisabeth Borne a reçu ce jeudi le rapport tant attendu. Il propose trois scénarios plus ou moins ambitieux allant de 48 à 80 milliards d'euros sur vingt ans.

"Il n'est plus question de construire d'un tenant de longues lignes à grande vitesse."

Le tronçon Montpellier-Perpignan (1,9 milliards d'euros) n'est pas classée prioritaire. Le rapport n'envisage pas sa mise en œuvre avant 2030. Tout juste le Conseil d'orientation des infrastructures entrevoit-il la réalisation de la portion Montpellier-Béziers qui pourrait se faire dans dix ans suivant le meilleur des trois scénarios.

la LGV Bordeaux-Toulouse est considérée comme prioritaire, mais le rapport précise qu'avec le deuxième scénario, elle pourrait se faire à condition de ne pas construire le tronçon Montpellier-Béziers.

La ministre des Transports Elisabeth Borne doit annoncer ses choix fin février, avant que le dossier ne soit transmis au Parlement.