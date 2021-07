Le funiculaire de Bourg-Saint-Maurice / Les Arcs devait rouvrir ce samedi 3 juillet. Mais les premières chaleurs causent d'ores et déjà une déformation du rail, qui ne pourra qu'empirer avec les températures estivales. La mise en circulation est reportée.

Coup dur pour les Arcs et Bourg-Saint-Maurice, le funiculaire ne circulera pas de l'été

En Savoie, le funiculaire reliant Bourg-Saint-Maurice à la station des Arcs ne circulera pas comme prévu dès ce samedi 3 juillet. Et il ne circulera d'ailleurs pas cet été non plus. Il ne s'agit pas de retard de travaux, mais de contraintes techniques. La voie subit des déformations trop importantes, entraînées par des températures trop hautes. C'est un coup dur pour la station des Arcs.

Une dilatation des rails due à la hausse des températures

Les travaux de confortement de la voie sont terminés depuis le 24 juin. Comme le veut la procédure, un contrôle de géométrie de la voie a été réalisé pour évaluer si celle-ci est capable de supporter la circulation des rames. Un écart significatif a été relevé au niveau des rails. La rame pourrait se retrouver bloquée.

Parmi les explications : l'allongement des rails suit l'augmentation de la température. Autrement dit, plus il fait chaud, plus les rails se déforment. Si, dès les premières chaleurs, une déformation est d'ores et déjà constatée, il est impossible d'imaginer une circulation pendant la saison estivale. Le problème n'existe évidemment pas l'hiver. Dès mai 2020, le phénomène avait été observé. Mais cette année, les travaux n'ont pas permis d'effectuer des contrôles au préalable.

Aussi, certaines voies ont plus de trente ans, et l'ensemble a été conçu en 1985. Une époque pendant laquelle les températures moyennes étaient moins élevées. Seule perspective désormais : la pose de nouveaux dispositifs, mais pas avant septembre. Les appareils de dilatation seront tous remplacés. Cela implique un vrai changement technique.

Un service de navettes pour compenser

En l'absence du funiculaire, un service de navettes est mis en place pour desservir la station des Arcs. Une navette partira de Bourg-Saint-Maurice toutes les 35 minutes à partir de ce samedi 3 juillet, avec une remorque pour transporter les vélos. A partir du 10 juillet, et jusqu'au 29 août, le cadencement sera accéléré, à raison d'un départ de navette toutes les 25 minutes.

Une navette de secours est également prévue en cas de besoin.