Le REME, "un échec total" : les critiques fusent un mois après le lancement du RER strasbourgeois

Lancé le 11 décembre dans la région de Strasbourg, le REME, le Réseau Express Métropolitain Européen , connait une mise en route catastrophique. Il n'y a jamais eu autant de retards et d'annulations sur les lignes TER en Alsace. Les usagers et les associations sont en colère. Une pétition a même été lancée.

Des usagers contraints de reprendre leur voiture

Parmi les mécontents, il y a Maxime qui habite la vallée de la Bruche et travaille à l'aéroport d'Entzheim. "Il y a tellement de retards, les suppressions de trains sont hyper régulières, j'ai dû reprendre ma voiture pour me déplacer !", confie-t-il à France Bleu Alsace.

Son cas est loin d'être isolé. Vanessa Mikuczanis prend la ligne Wissembourg-Strasbourg, elle a lancé une page Facebook : "Il y avait plein de problèmes sur ma ligne avant le REME, mais depuis c'est devenu catastrophique ! Il y a des suppressions et des retards tous les jours sur quasiment toutes les lignes. Nous, les usagers, on est collé à notre appli en permanence pour voir si le train ne va pas être supprimé. On est obligé de reprendre nos véhicules. C'est vraiment un échec total".

La région n'est "pas satisfaite du service proposé par la SNCF"

A la région, initiatrice du REME aux côtés de l'Eurométropole, on reconnait qu'on est très loin du compte. "Aujourd'hui on n'est clairement pas satisfait du service qui nous est proposé par la SNCF. On n'est pas tout à fait dans la réalisation du choc d'offre qui était annoncé. On a du mal à atteindre le niveau d'offre initialement prévu", reconnait Thibaut Philipps, vice-président en charge des transports.

Est-ce qu'il aurait fallu attendre avant de lancer ce projet ? "Il aurait peut-être fallu monter en puissance un peu plus progressivement et ne pas vouloir forcément mettre tous les trains promis au départ, il aurait fallu mieux étaler les choses pour éviter un impact aussi fort sur le fonctionnement", poursuit l'élu au micro de France Bleu Alsace.

Pas assez de trains ni de cheminots selon les syndicats

De leurs côtés, les syndicats dénoncent cette situation et évoquent un REME au ralenti. "On a tenté de faire le REME pendant une semaine et sans surprise il y a eu plus de 600 suppression de trains, et tout ça alors qu'on avait promis la lune aux usagers", dénonce Clément Soubise de la CGT Cheminots.

"C'est un échec cuisant pour la direction qui a décidé de foncer malgré les alertes des cheminots sur les moyens humains et techniques. Le REME, à ce stade, c'est une grosse centaine de trains rajoutés par jour et là, on supprime quasiment tout. On supprime environ 100 trains sur 130. Donc il n'y a pas vraiment de REME, il n'y a pas de différence avec ce qu'on faisait en 2022."

La SNCF espère être en mesure de relancer la machine début février.

