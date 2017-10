Le RER B coupé pendant 5 jours entre Laplace et Bourg-la-Reine

Le trafic sera interrompu entre mercredi et dimanche sur une partie du RER B en raison des travaux du Grand Paris Express. Une opération spectaculaire aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Si vous êtes usager du RER B, prenez vos précautions. Aucun train ne circulera sur le RER B entre Laplace et Bourg-la-Reine entre mercredi et dimanche inclus. Des bus de substitution circuleront toutes les 2 à 4 minutes entre Bourg-la-Reine et Porte d'Orléans. Les lignes 128, 187, 194 et 197 seront également renforcées. Mais ces bus ne pourront pas absorber les milliers de voyageurs du RER. La RATP préconise donc, dans la mesure du possible, de décaler ses trajets, en évitant les heures de pointe.

Pour ceux qui prendront quand même le RER B pendant ces cinq jours, sachez que la fréquence sera également réduite sur les tronçons en circulation. Au sud : 1 train toutes les 30 minutes sur la branche Robinson et un toutes les 15 minutes sur la branche Saint-Rémy-lès-Chevreuses. Et sur la partie nord, un train toutes les 7 ou 10 minutes vers Roisy depuis Aulnay et 1 toutes les 15 à 20 minutes vers Mitry-Mory. Dans le tronçon central, comptez seulement un train toutes les 5 minutes.

Le Orly Val, quant à lui, ne circulera pas de mercredi à samedi. Des navettes seront mises en place entre la gare d'Antony et l'aéroport d'Orly.

Un pont-rail de 3000 tonnes installé sous les voies

Cette interruption de trafic est nécessaire pour réaliser une opération spectaculaire : la pose du toit de la future gare d'Arcueil-Cachan, sur la ligne 15 du Grand Paris Express. Elle sera construite sous les voies actuelles du RER B, ce qui nécessite de faire glisser une immense dalle de béton de 3000 tonnes sous ces voies. Ce "ripage" durera environ 8 heures dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette opération d'envergure nécessite des interventions sur les voies avant et après.

La société du Grand Paris organise mercredi soir un grand repas de chantier ouvert à tous pour lancer le début de cette opération. L'occasion de découvrir les coulisses de cet énorme chantier et d'assister à des performances artistiques.