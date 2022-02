Le RER Bas-Rhinois dans les starting-blocks

Des trains toutes les demi-heures de 5 à 22 heures, et même tous les quarts d'heure en période de pointe. Dès le mois de décembre le cadencement des TER en provenance ou à destination de Strasbourg augmentera de manière importante. La plupart des destinations sont concernées, à l'exception d'Offenbourg en Allemagne et de Lauterbourg. Le nombre d'arrêts sera par exemple triplé en gare de Graffenstaden, plus que doublé à Vendenheim. A Haguenau et Entzheim, le nombre de trains va augmenter de 60%. La nouveauté c'est que Strasbourg ne sera plus un terminus régional, mais une gare de passage. Cela permettra de relier plus rapidement le Nord au Sud et de décongestionner la gare de la capitale alsacienne.

se poser dans les trains plutôt que de s'énerver dans les voitures

La finalité de ce Réseau Express Métropolitain Européen, c'est de se poser dans les trains plutôt que de s'énerver dans les voitures. "La meilleure manière de faire évoluer les pratiques des automobilistes, c'est pas de faire de l'injonction, c'est ouvrir de l'offre" explique Alain Jund, le vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des mobilités. Le conseil de l'Eurométropole de Strasbourg se penchera ce vendredi sur le REME, le Réseau Express Métropolitain Européen, avec l'examen du protocole d'accord déjà approuvé par la Région Grand Est. Les deux collectivités doivent financer ce REME à hauteur de 8 millions d'euros chacune. Ce cadencement soutenu doit démarrer en décembre de cette année.