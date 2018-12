Le RER C coupé dans Paris le week-end jusqu'à fin 2019

Le trafic sera interrompu tous les week-ends sur le RER C entre Musée d'Orsay et Invalides jusqu'à fin 2019 pour simplifier la ligne en période de travaux. Une décision que déplorent les associations d'usagers.

Le RER C sera interrompu entre Invalides et Musée d'Orsay tous les week-end et jours fériés

Paris, France

Le RER C est désormais coupé en deux le week-end. A partir de samedi 15 décembre et jusqu'à la fin 2019, la ligne sera interrompue dans Paris entre les gares d'Invalides et de Musée d'Orsay. Une décision prise par la SNCF pour rendre l'offre de transport "plus simple et plus claire, tout en diminuant l'impact des répercussions des travaux en fonction des branches".

De nombreux chantiers sont en effet prévus, non pas sur la partie coupée, mais un peu partout sur la ligne. Ils obligent la SNCF à modifier les horaires des trains quasiment chaque week-end sur toute la ligne. Alors qu'en coupant le RER C en deux, les modifications sont limitées à une partie des branches seulement. Cela limite aussi les éventuels problèmes. "En cas d'aléas, les perturbations ne s'exportent plus", indique la SNCF dans un communiqué.

Des correspondances en plus pour les voyageurs

Désormais les week-ends et jours fériés, les trains du nord et de l'ouest de la ligne seront donc terminus Invalides et ceux du sud, terminus Paris Austerlitz ou Musée d'Orsay. Impossible donc de traverser Paris avec le RER C. La SNCF répond que les moyens de substitution sont nombreux : bus, métro voire à pied (le trajet entre les deux Invalides et Musée d'Orsay est de 13 minutes).

Pour Olivier, qui travaille parfois le dimanche à la Maison de la radio, dans le 16e arrondissement, cette interruption signifie une ou deux correspondances en plus. Habituellement, il prend le RER B à Drancy, puis le RER C à Saint-Michel Notre Dame. "Là je vais devoir descendre à Châtelet, prendre le RER A puis encore un métro ou un bus jusqu'à mon travail. Cela va me faire perdre au moins 15 minutes et sur un trajet de 45 minutes, c'est beaucoup".

- Document SNCF

Une situation que déplore l'association de défense des usagers "Plus de trains". "La SNCF coupe une ligne 52 week-ends dans Paris pour se faciliter la vie parce que c'est compliqué de changer les horaires", regrette Arnaud Bertrand, son président. "Ce qui nous gêne, c'est qu'on ne prend pas du tout en compte les usagers et notamment les touristes, très nombreux sur cette ligne, et qui vont se retrouver le bec dans l'eau".