Le RER Métropolitain dans la métropole bordelaise est sur les rails avec la SNCF

Bordeaux, France

Un train du quotidien qui circule sur le réseau TER sur 50 kilomètres autour de Bordeaux, c'est bientôt une réalité. La SNCF vient de nommer un responsable du projet : Edouard Parant est d'autant plus motivé par sa mission qu'elle ne part pas d'une feuille blanche : les réflexions se concrétisent depuis 2 mois avec les partenaires: la région Nouvelle Aquitaine et Bordeaux Métropole. L'objectif est de faire passer le plus de trains en transformant Saint Jean en gare de passage et non plus en gare de terminus. Une ligne Libourne-Arcachon sans changement à Bordeaux est ainsi annoncée pour 2025, Saint-Mariens-Langon pour 2028. Deux haltes au Bouscat et à Talence seront également crées. Des aménagements seront nécessaire reconnait Edouard Parant, mais la priorité est de se concentrer sur l'existant et de mieux exploiter la gare St Jean.