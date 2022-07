Le RER toulousain est-il un "mythe"?

Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse avait semblé commencer à accepter l'idée d'un RER toulousain lors des élections législatives 2022 ; mais une fois celles-ci passées voilà qu'il défend à nouveau la troisième ligne de métro et dénonce "le mythe" d'un RER toulousain. Devant quelques journalistes il a avancé plusieurs chiffres dans son argumentaire et dénoncé les positions de l'opposition métropolitaine, qui elle défend ce RER.

Peu de gens séduits par le train ?

Le RER toulousain est porté par l'association "Rallumons l'étoile", qui tient à rappeler qu'elle est transpartisane. Son idée est de créer un réseau de trains de banlieue, d'abord au nord de Toulouse -entre Castelnau d'Estretefonds et Baziège- puis éventuellement tout autour de la ville rose, en faisant rouler des trains sur les rails toutes les demi-heures (et tous les quarts d'heure pendant les heures de pointe) entre six heures et minuit, à heures fixes ; alors qu'aujourd'hui on est au mieux à un train par demi-heure, entre 9h et 19h.

Jean-Luc Moudenc assure que les TER sont empruntés par 66 000 voyageurs chaque jour dans toute la Région Occitanie ; ce qui est exact. C'est également vrai que la seule ligne A du métro de Toulouse transporte trois fois plus de voyageurs, environ 200.000 chaque jour, avec même une capacité de 400.000 du fait du doublement des rames. Sauf que les métros sont plus nombreux, moins chers, plus ponctuels. Difficile donc de vraiment comparer les deux offres. D'ailleurs elles sont complémentaires il ne faut pas les opposer, martèle "Rallumons l'étoile". D'autant que la 3e ligne de métro doit aller de Colomiers à Labège ; ceux qui vivent plus loin devront donc encore prendre leur voiture. La Région Occitanie croit en tout cas à un train plus séduisant : elle vise 100.000 voyageurs quotidiens en 2030, grâce notamment à une politique tarifaire attractive pour les jeunes et les seniors et une plus grande ponctualité.

Un projet à 3 milliards ?

Jean-Luc Moudenc assure par ailleurs que ce projet de RER coûterait 3 milliards d'euros. Mais il se base pour ce chiffre sur une étude contestée parce qu'elle date de 2017 et qu'elle prenait les hypothèses les plus couteuse. On peut pour 15 millions d'euros par an faire rouler plus de trains au nord dit l'association. Et c'est vrai que pour ce montant là, l'agglomération de Strasbourg et la région Grand-Est vont lancer un RER, en décembre prochain, en mettant chacun 8 millions d'euros par an sur la table- c'est le projet Reseau Express metropolitain européen.) Et il faut noter que les divisions politiques sont dépassées puisque la métropole est à gauche alors que la Région Grand-Est est à droite.

Alors pourquoi en Occitanie la Région et la Métropole ne s'entendent pas ? Sans doute parce que chacun craint de devoir payer pour l'autre, d'avoir des frais sans avoir les recettes.

Peut être l'appel du patron de la SNCF fera changer les positions ? Jean-Pierre Farandou a réclamé 100 milliards d'euros d'investissement en 15 ans ce 14 juillet ; dont 13 milliards pour créer notamment des RER dans les plus grandes villes françaises, dont Toulouse.

En tout cas, il faut rappeler que la troisième ligne de métro elle aussi a un coût. Tisséo pariait sur 1,7 à 2,2 milliards d'euros en 2016 mais prévoit aujourd'hui plutôt 2,7 milliards d'euros.