Le réseau de bus bientôt chamboulé à Paris

La carte des bus parisiens s'apprête à subir un sérieux lifting. Le conseil d'administration du STIF a adopté ce mercredi un vaste plan de refonte du réseau, qui s'appliquera dès la fin 2018.

Sur les 59 lignes de bus qui desservent aujourd'hui Paris, 46 verront leur tracé modifié. Et quatre nouvelles seront créées. Une révolution sans précédent, puisque la configuration du réseau parisien n'avait quasiment pas évolué depuis 1950. Ce nouveau plan de circulation est le fruit d'une large concertation menée par le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) avec des élus, des usagers et des associations. L'idée est de simplifier le réseau en supprimant des doublons (comme certaines des lignes empruntant la rue de Rivoli ou l'avenue de l'Opéra), tout en améliorant la desserte de certains quartiers parisiens et la connexion avec la petite couronne. Concrètement, la densité des bus sera moins forte qu'aujourd'hui dans les arrondissements centraux, afin de mieux desservir certains quartiers périphériques beaucoup plus peuplés qu'il y a 20 ans. Sur les 24 lignes qui relient Paris à la banlieue, 6 seront modifiées.

1,9 million d'usagers prennent le bus chaque jour en Ile-de-France, 1,1 million rien qu'à Paris. © Maxppp - Bruno Levesque

Pour découvrir les changements prévus sur votre itinéraire ou dans votre quartier, une carte interactive est en ligne. Elle permet de visualiser le réseau avant et après. Ces modifications seront effectives vers la fin 2018, le temps de procéder à des aménagements urbains comme la création de couloirs de bus. Deux nouveaux dépôts seront aussi nécessaires.

Rien pour la grande couronne

Ce nouveau plan bus profitera en particulier au nord-est de la capitale, aux bois de Vincennes et de Boulogne, et à certaines communes de la petite couronne (Aubervilliers, Saint-Denis, Clamart et Joinville-le-Pont bénéficieront de la création d'une nouvelle ligne). Quant aux usagers de grande banlieue, ils devront encore patienter. Les lignes de bus hors-RATP sont exploitées par... 143 opérateurs différents. Les discussions sur les dessertes vont donc prendre du temps. Le "Grand Paris des bus" promis par la présidente de la région Valérie Pécresse concernera d'abord et avant tout... Paris intra-muros et quelques communes voisines.