Le réseau de bus Citéa contraint de réduire son offre à cause des cas de Covid-19

Moins de bus vont circuler cette semaine dans l'agglomération de Valence - Romans et ce, pour une durée indéterminée. L'épidémie de Covid-19 contraint Valence Romans Déplacements, qui gère le réseau Citéa, a réduire son offre cette semaine. Chaque lundi, les horaires seront mis à jour en fonction du personnel disponible.

Citéa est touché comme toute entreprise. Entre les cas avérés de Covid-19 et les cas contacts, difficile de faire tourner le réseau à 100%. Cette semaine, les lignes Cité 1, Cité 2, et Cité 4 dans le secteur de Valence, seront assurées à près de 95%. À Romans-sur-Isère, près de 95% des services seront également assurés sur la ligne Cité 3. La ligne 17 est suspendue le samedi. Et les services de transport à la demande RESA+ et ACCESS+ sont réduits.

L'intégralité des horaires maintenus est à retrouver sur le site de Citéa en cliquant ici.