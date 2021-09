Le réseau de bus de Châteauroux Métropole passe la seconde

L'agglomération de Châteauroux et l'opérateur Kéolis renouvellent leur partenariat pour six ans. Pour cette délégation de service public renouvelée, Châteauroux Métropole fixe un objectif de 18% de voyageurs supplémentaires en 6 ans. Et met les moyens pour arriver à la hauteur de ces ambitions.

Un nouveau dépôt, des véhicules flambant neufs, de nouvelles lignes et davantage de bus de nuit. Voilà les moyens mis en place par l'opérateur Kéolis pour atteindre l'objectif fixé par l'agglomération de Châteauroux dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public. D'ici 2027, l'entreprise doit apporter une hausse de fréquentation de 18%.

"C'est même le point majeur, confirme Alexandre Flon, directeur Kéolis du réseau de Châteauroux, avec une offre beaucoup plus harmonieuse sur le territoire des territoires qu'on ne desservait pas ou qu'on desservait peu, qui seront beaucoup mieux desservis. Le Poinçonnet, Etrechet, par exemple. le deuxième point, c'est évidemment la qualité de service, la propreté des véhicules, la ponctualité, la qualité délivrée par nos conductrices et nos conducteurs. Et puis, sur la fréquence des véhicules sur le réseau, à horizon 2024, on aura trois véhicules articulés supplémentaires, donc de plus grande capacité, qui permettront d'accueillir justement cette ambition."

Pour quand peut-on attendre cette montée en gamme du réseau ? "Laissez nous le temps, il y aura des nouvelles lignes ! Il y aura un nouveau service du dimanche également. On va avoir une zone Flexo supplémentaire (Flexo est le réseau de bus de nuit de l'agglomération castelroussine, ndlr) Aujourd'hui, on ne dessert en Flexo que Châteauroux et Déols. Ce sont des bus qui partent à 20h10. Demain, on aura des Flexo pour Le Poinçonnet et Saint-Maur, et toutes les communes de l'agglomération seront desservies au départ de Voltaire, après 19 heures."

Des outils pour augmenter la cadence

Pour permettre à l'opérateur de transports en commun d'honorer son contrat, Châteauroux Métropole a investi. Un nouveau dépôt pour les bus est en train de voir le jour sur l'ancien site de l'usine de céramique Cerabati. Ce grand hangar doit permettre de garer l'intégralité de la flotte de bus à l'abri, ce qui devrait permettre de prolonger leur durée de vie.

Le nouveau dépôt de bus de Châteauroux Métropole est situé sur le site des anciennes usine de céramique Cerabati. © Radio France - François Chagnaud

"Nous mettons à disposition ce dépôt bus, qui est la propriété de Châteauroux Métropole. L'ancienne usine Cerabati est ainsi transformée en dépôt d'entretien des bus, haut lieu de stockage, station carburant, station de lavage, mais également atelier de maintenance qui permettent de réparer la flotte de bus sur place, c'est un vrai plus, mettre à l'abri tous les soirs l'ensemble des 43 bus", se félicite le maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole Gil Avérous. Coût de l'opération : quatre millions et demi d'euros d'investissements pour l'entrepôt, les bureaux, la station de lavage et la station-essence. "Si on avait dû acheter l'emprise foncière et construire la halle qui est déjà existante, il aurait fallu rajouter deux millions et demi à trois millions", précise l'édile.

A terme, une "station-essence" à hydrogène destinée aux bus du réseau Horizon, aux professionnels et aux particuliers verra le jour sur le site du nouveau dépôt. Un investissement entre "deux et trois millions d'euros", estime Gil Avérous. L'équipement pourrait sortir de terre en 2023.