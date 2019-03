Le réseau de bus du Grand Annecy va changer

Haute-Savoie, France

Si vous faites déjà partie des 45 000 passagers quotidiens des bus de la Sibra, vous allez bientôt pouvoir jeter votre plan. A compter du 29 avril prochain, le réseau de transport en commun du Grand Annecy va changer. "Nous allons restructurer nos sept lignes principales", explique le directeur de la Sibra. Et parmi ces changements, une petite révolution avec la création de deux lignes dites «Rythmo». "Il s’agit des lignes 1 et 2 qui vont être complètement modifiées, poursuit Christophe Babé. Elles vont reprendre des tracés existants (ceux des anciennes lignes 1 et 2) et elles seront aussi sur des tracés nouveaux avec la particularité d’offrir une fréquence d’un bus toutes les dix minutes entre 7h et 19h."

La première demande de nos clients c’est plus de fréquence donc nous allons créer deux lignes «Rythmo»" - Christophe Babé, directeur de la Sibra

Recrutement de conducteurs de bus

Et pour que ce changement de taille ne perturbe pas trop ses passagers, la SIbra a prévu de mobiliser du personnel sur le terrain entre le 24 et 30 avril. Un courriel d’information sera également envoyé aux 15 000 abonnés du réseau de transport en commun du Grand Annecy. "Cette évolution représente 20% de km de bus supplémentaire sur le réseau", indique Christophe Babé. La Sibra va embaucher 18 nouveaux conducteurs de bus.

(source @Sibra) -

