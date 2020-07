Le réseau de bus et tramway à Caen va s'arrêter une minute en hommage au chauffeur de Bayonne

C'est un mouvement de solidarité qui va toucher de nombreux réseaux de transport en commun en France. Ce mercredi soir, à 19h30, les bus et tramways de Twisto vont marquer l'arrêt pendant une minute. Une façon de rendre hommage au conducteur de Bayonne qui a été violemment agressé dimanche dernier pendant l'exercice de son travail. Il était sorti pour contrôler le ticket de voyageurs et demander à l'un d'eux le port du masque. Quatre agresseurs présumés du chauffeur ont été mis en examens.

La direction du réseau Twisto et l'ensemble du personnel de Keolis Caen invitent les usagers des bus et tramways de l'agglomération caennaise à respecter une minute de silence. Cela sera le cas aussi ailleurs en Normandie comme à Cherbourg, Rouen et au Havre.