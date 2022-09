Le réseau de bus TUL de Laval Agglo va changer d'opérateur en septembre 2023, les horaires seront élargis

Le transporteur Keolis présent à Laval depuis 1947 ne sera plus en charge des bus TUL à partir du 1er septembre 2023. Le réseau de l'agglomération va passer aux mains d'une autre entreprise, RATP Dev, qui a gagné le dernier appel d'offre de Laval Agglo.

"Le cahier des charges était ambitieux" explique Florian Bercault, le maire de Laval et président de la collectivité, avec la volonté de transporter plus de salariés en direction de leur travail et donc vers les zones d'activités économiques . Pour cela, le réseau va être densifié, avec une amplitude horaire plus grande, le matin et le soir, "des bus davantage présents le week-end et notamment _le dimanche sur Laval_, mais aussi la première couronne de l'agglomération."

Une extension du réseau est prévue vers le Pays de Loiron qui n'est pas desservi actuellement. Point important, le prix du ticket ne va pas augmenter : il restera à 1,30 €. RATP Dev va aussi développer les transports à la demande. Vous pourrez les commander une demi-heure seulement avant le passage du bus au lieu de 2h actuellement.

Pour découvrir toutes ces nouveautés, il faudra attendre le 1er septembre 2023. Le nouveau contrat qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023 porte jusqu'en 2030. Laval Agglo va débourser 106 millions d'euros, soit plus d'1.5 million d'euros supplémentaire chaque année dédié aux transports par rapport au dernier contrat avec Keolis.