Le réseau de la Setram perturbé au Mans la veille de Noël en raison d'une grève des conducteurs

Au Mans, les conducteurs des bus et tram de la Setram prévoient de faire grève ce samedi 24 décembre 2022. La circulation sur le réseau est donc perturbée pour toute cette journée, veille de Noël.

ⓘ Publicité

Tram lignes T1 et T2 : un tramway toutes les 13 minutes et un tramway toutes les 6 minutes 30 entre les arrêts Préfecture et Saint-Martin

Lignes supprimées : les lignes 13, 15, 17 et 26

Lignes perturbées : les lignes T3, 4, 5, 6, 11, 12 et 16

Dans le détail, un bus circulera toutes les 20 minutes le matin et 11 minutes l’après-midi pour la ligne T3 ; un bus toutes les 30 minutes le matin et 18 minutes l’après-midi sur la ligne 4 ; un bus toutes les 25 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi pour la ligne 5 ; un bus toutes les 1 heures 10 le matin et 22 minutes l’après-midi pour la ligne 6 ; un bus toutes les 38 minutes sur la ligne 11 ; un bus toutes les 30 à 35 minutes sur la ligne 12 et un bus toutes les 30 à 35 minutes sur la ligne 16.