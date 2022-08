Le réseau de transport Cap Cotentin "passe la deuxième"

Un an après la mise en route de sa "révolution des mobilités", l'agglomération du Cotentin a dressé ce mercredi le bilan de son réseau de transport en commun et a annoncé des nouveautés pour la rentrée. La fréquentation sur les lignes intercommunales ont été multipliées par cinq en un an.

Lancé en août 2021, le réseau de transport Cap Cotentin souffle sa première bougie. Son objectif ? Mailler le territoire de l'agglomération (129 communes) afin de répondre "efficacement aux besoins des habitants, avec un service attractif et accessible, tout en répondant aux enjeux de développement durable". Après un an de service, "les résultats nous confortent. Ils démontrent qu'on a eu raison de faire ce pari", se réjouit le président de l'agglomération du Cotentin David Margueritte. Une année marquée par la création d'une marque unique, d'une tarification unique et solidaire (un euro), de sept lignes de bus intercommunales et deux lignes urbaines, et le service Cap à la demande pour tout le territoire.

"Une offre XXL"

Pour ce bilan réalisé ce mercredi aux Pieux, les différents acteurs du réseau ont insisté sur plusieurs chiffres :

la fréquentation a été multipliée par cinq sur les lignes intercommunales par rapport à l'ancien réseau exploité par Maneo

10% de plus de passagers sur les lignes urbaines

1.300 validations de tickets de voyage par jour en semaine

en mars 2022, mois où le prix du carburant a commencé sa flambée, un pic de fréquentation a été enregistré avec 350.000 validations de voyages

A la suite de la mise en place du voyage en train Cherbourg-Valognes à un euro en mars, la fréquentation de la ligne a été multipliée par six

Durant l'été 2022, un réseau "unique en France" de 513 points de transport à la demande s'est déployé à l'échelle de l'agglomération

Au delà de l'enjeu de l'environnement, nous avons répondu à un enjeu économique de pouvoir d'achat. Nous sommes arrivés à un rythme quasi opérationnel de fonctionnement, une offre de croisière. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de corrections à la marge, d'amplifications quand c'est nécessaire, de correction horaire. Et le public est en train de s'élargir - David Margueritte, président de l'agglomération du Cotentin

Les nouveautés de la rentrée

"L'heure est venue de passer la deuxième vitesse. C'est le temps de réglages, des ajustements. Les changements prévus pour cette rentrée résultent d'une amélioration du service, à la suite de retours des voyageurs", note le vice-président de l'agglomération en charge des Mobilités, Arnaud Catherine.

Les principales évolutions sont :

l'extension des horaires des lignes urbaines 1, 3, 4 et 5 jusqu'à 21 heures le soir, au lieu de 19h30-20 heures

la création de nouvelles lignes 2 et 6

Les lignes interurbaines

installation de racks à vélos sur l'ensemble des lignes intercommunales A à G

les lignes de bus A à E vont connaître des changements : le terminus à Cherbourg est déplacé à 200 mètres de l'actuelle autogare, à "Schuman-Delaville" en raison des travaux du pôle multimodal

le terminus de la ligne F en provenance de Portbail sera désormais situé "Place de la Lande" aux Pieux. Une correspondance sera possible avec la ligne B vers Cherbourg-en-Cotentin. Ce changement permet d'augmenter la fréquence : six allers-retours par jour au lieu de quatre auparavant entre Portbail et Les Pieux

les horaires des dessertes d'EDF sont avancés de cinq minutes sur la ligne B

les lignes C, D et G desserviront l'arrêt "Place du château" à Valognes

amélioration des correspondances avec les trains à Valognes sur la ligne G

sur la ligne A, les horaires du week-end seront les mêmes qu'en période scolaire

sur la ligne D, nouvel arrêt "Centre commercial" à La Glacerie

Les lignes urbaines

les lignes 1, 3, 4 et 5 circulent désormais plus tard le soir, jusqu'à 21 heures en moyenne contre 19h30-20 heures auparavant

nouvelle ligne 2 : les lignes 2 et 7 fusionnent pour permettre de relier le sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin au nord-est, de Digard à Collignon via Schuman-Delaville

nouvelle ligne 6 : les lignes 8 et 9 fusionnent pour permettre de relier l'ouest à l'est de Cherbourg-en-Cotentin, de la polyclinique à Sauxmarais via la gare SNCF

nouvel arrêt sur la ligne 6 entre Vindits et Grimesnil : "ZA Les Fourches"

Service Domino