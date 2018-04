Nantes, France

Comme c'est désormais souvent le cas lors des manifestations dans le centre-ville de Nantes, la TAN met en place un dispositif pour éviter que les bus et les trams se retrouvent bloqués au cœur de la manif. Ce sera encore le cas ce samedi alors qu'un appel a été lancé par des étudiants et relayé par plusieurs syndicats, pour défiler contre la politique d'Emmanuel Macron.

Plan du réseau TAN le samedi 7 avril - TAN

De 14h à 17h30, les parcours de onze lignes seront modifiées : les 3 lignes de tramway, les Chronobus C1, C2 et C3 et les lignes de bus 11, 23, 26 et 54 ainsi que la navette aéroport. Vous trouverez le détail sur le site de la TAN.