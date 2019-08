Le réseau de transports en commun de Besançon lance une application de covoiturage

Le réseau de transports en commun de Besançon propose un nouveau service : le covoiturage pour des petits trajets dans l'agglomération. Gratuit pour le passager et avec des récompenses pour le conducteur.

Besançon, France

Après les tramways, les bus et les vélos électriques, le réseau de transports en commun de Besançon lance une nouvelle offre : le covoiturage. Cette offre baptisée "Ginko Voit'' est disponible sur l'application mobile de Ginko depuis ce jeudi 28 août, gratuitement, et permet de mettre en relation des conducteurs et d'éventuels passagers pour des trajets courts dans l'agglomération bisontine.

Le conducteur décide

Dans un communiqué, le réseau Ginko détaille les possibilités de trajets, ponctuels ou habituels : "domicile-travail, cinéma en soirée, balade le dimanche...". Concrètement, un conducteur propose un trajet sur l'application. Si un passager est intéressé, il reçoit une notification et peut demander à participer. Le conducteur décide alors d'accepter ou de refuser et en cas d'accord, les deux conviennent du lieu de rendez-vous.

Covoiturage gratuit

Le trajet en covoiturage est gratuit pour le passager. Quant au conducteur, il est récompensé en avantages, puisqu'après 10 trajets effectués, il a accès aux réductions proposées par les partenaires du réseau de transports en communs, que ce soit les musées, boutiques, magasins etc.